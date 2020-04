Mount & Blade 2 Bannerlord Trucchi: soldi infiniti, teletrasporto, immortalità

Come visto nei precedenti capitoli della serie, anche in Mount & Blade 2 Bannerlord è possibile attivare i trucchi per ottenere diversi vantaggi nel gioco come oro extra, teletrasporto, salute infinita e altro ancora. In questa mini-guida vi spieghiamo come usarli.

Per prima cosa è necessario attivare i trucchi, dopodiché per utilizzarli vi basta premere una particolare sequenza di tasti nel gioco. Vediamo come fare.

Come attivare i Trucchi in Mount & Blade 2 Bannerlord

Per attivare i trucchi in Mount & Blade 2 Bannerlord basta modificare una stringa di testo in un file. Nello specifico, non dovete far altro che accedere alla directory in cui è installato il gioco, aprire la cartella Config, aprire il file "engine_config.txt" e modificare la stringa "cheat_mode = 0" scrivendo "1" al posto di "0".

A questo punto, non vi resta che inserire i seguenti comandi per attivare i relativi trucchi:

Ctrl+F4 : in combattimento, abbatte un nemico

: in combattimento, abbatte un nemico Ctrl+Alt+F4 : elimina l'intero esercito nemico

: elimina l'intero esercito nemico Ctrl+H : ripristina la salute del giocatore

: ripristina la salute del giocatore Ctrl+Maiusc+H : ripristina la salute del cavallo

: ripristina la salute del cavallo Ctrl+F2 : mettere fuori combattimento uno dei soldati del giocatore

: mettere fuori combattimento uno dei soldati del giocatore Ctrl+F3 : mettere fuori combattimento il giocatore

: mettere fuori combattimento il giocatore Ctrl+Maiusc+F3 : mettere fuori combattimento il cavallo (se ci si siede sopra)

: mettere fuori combattimento il cavallo (se ci si siede sopra) Ctrl+clic sinistro: per teletrasportarsi in qualsiasi punto della mappa

Avete provato a inserire questi trucchi? Ne avete trovati anche degli altri? Non esitate a fornirci le vostre segnalazioni in merito, noi nel frattempo continueremo ad aggiornare la guida nel caso venissimo a conoscenza di nuovi trucchi.

