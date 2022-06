Mount & Blade 2 Bannerlord varca i confini PC: data per l'uscita su PlayStation e Xbox

Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo: dopo oltre due anni di Early Access su PC, la versione completa di Mount & Blade 2 Bannerlord ha una data d'uscita definitiva, tra l'altro neanche troppo distante.

Il publisher Prime Matter e lo sviluppatore TaleWorlds Entertainment hanno comunicato che il secondo episodio di Mount & Blade sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022. Ma le grandi novità non sono finite ancora, in quanto il debutto del gioco completo non avverrà unicamente su PC: sempre nella stessa data, infatti, Bannerlord farà il suo esordio anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Si tratta quindi di una grande occasione per scoprire cosa offre questo apprezzato strategico d'azione, le cui coinvolgenti battaglie si svolgono all'interno di grandi mappe sandbox. Ambientato in epoca medievale, precisamente a ridosso della caduta di un grande impero, Bannerlord offre al giocatore la possibilità di creare il proprio esercito ed arrivare al vertice della società attraverso qualunque mezzo a disposizione, che si ricorra alla forza bruta o di sfruttare attente strategie politiche.

Inizialmente la versione completa di Mount & Blade 2 Bannerlord era attesa entro fine 2021, ma alcune problematiche nello sviluppo ne hanno rallentato i lavori, ora però vicini alla loro conclusione. Nell'attesa potete intanto rileggere quali furono le nostre prime impressioni su Mount & Blade 2 Bannerlord, basate sull'Early Access messo a disposizione nella primavera del 2020.