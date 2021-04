Mount & Blade 2 Bannerlord: la versione completa non prima di fine 2021

Da un anno disponibili in early access su Steam, l'uscita della versione completa di Mount & Blade 2 Bannerlord continua ad essere lontana. Sembra che i fan dovranno aspettare ancora a lungo, dato che l'arrivo del gioco sarebbe previsto per gli ultimi mesi del 2021. Se tutto va per il verso giusto, ovviamente.

In un un messaggio pubblicato sulla pagina Steam del gioco, lo sviluppatore TaleWorlds Entertainment ha aggiornato i giocatori sull'andamento dei lavori, evidenziando tutti i cambiamenti fatti nel corso dell'ultimo anno sull'interfaccia utente e sulla gestione dei clan e delle famiglie all'interno dell'opera, così come su tutte le componenti relative al modding. Tanti impegni che necessitano ancora molto tempo per essere perfezionati, da qui la decisione di spingere l'uscita della versione completa al Q4 2021.

"Il primo anniversario [dell'early access] sembra l'occasione perfetta per guardare ancora una volta al percorso che stiamo facendo assieme. Inizialmente avevamo pensato che il periodo di early access sarebbe durato per un anno. E mentre siamo felici dei progressi fatti fin qui, pensiamo che il gioco non sia ancora pronto per la sua uscita completa. Per questo, la nostra finestra di lancio è stimata per il Q4 2021, tuttavia lo sviluppo continuerà per tutto il tempo necessario affinché il gioco sia divertente e godibile", conferma TaleWords. Il team si sofferma anche sulle richieste di una versione console per Mount & Blade 2 Bannerlord, confermando che arriveranno in futuro: "La nostra priorità al momento è concludere la versione PC. Le versioni Console arriveranno dopo, ma arriveranno! Quando avremo più informazioni da condividere sarete i primi a saperlo".

Bisogna quindi portare ancora molta pazienza e attendere ulteriori aggiornamenti sull'atteso Action/RPG Strategico. Un anno fa abbiamo provato il gameplay della versione early access di Mount & Blade 2 Bannerlord: leggete l'articolo per soddisfare tutte le vostre curiosità.