Mount & Blade 2 Bannerlord: le versioni PlayStation e Xbox in prova alla GamesCom 2022

Disponibile in Early Access su PC dal 2020, Mount & Blade 2 Bannerlord arriverà anche su PlayStation e Xbox: l'opera firmata TaleWorlds Entertainment sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One in versione completa a partire dal prossimo 25 ottobre 2022.

Finora gli sviluppatori non hanno mai offerto uno sguardo approfondito alle edizioni console del loro RPG Strategico, ma ci sarà modo di rimediare tra poche settimane, precisamente alla GamesCom 2022: alla fiera di Colonia, infatti, Mount & Blade II Bannerlord sarà presente in forma giocabile su PlayStation e Xbox, accessibile attraverso lo stand dello sviluppatore allestito appositamente per l'evento. A confermarlo è la stessa TaleWorlds Entertainment attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Si tratterà quindi di un'ottima occasione per testare gli ulteriori progressi del gioco e, soprattutto, vedere come il coinvolgente strategico funziona su lidi differenti da quelli PC. Ricordiamo che Bannerlord si colloca 200 anni prima dei fatti narrati nel primo episodio, Mount & Blade Warband, ed è sempre ambientato nel continente di Calradia, il cui impero è sull'orlo del collasso: diverse fazioni, quindi, entrano in lotta tra loro per controllarne ciò che resta nel tentativo di riportarlo agli antichi fasti di un tempo.

In attesa dell'edizione completa, per dettagli in più sull'opera potete leggere le nostre impressioni su Mount & Blade 2 Bannerlord, basate sull'Early Access.