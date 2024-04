Mouse: botte da orbi nel nuovo video gameplay dell'FPS in stile Cuphead

Dopo un lungo periodo d'assenza dalle scene, il peculiare sparatutto Mouse è tornato a mostrarsi al pubblico in occasione del Triple-I Initiative, evento trasmesso in streaming durante il quale abbiamo potuto vedere in azione un nuovo filmato di gameplay.

Il video in questione prende il nome di Spike-D Gameplay Teaser e ci permette di scoprire un nuovo gadget ispirato al leggendario Braccio di Ferro. Con un irriverente spot, possiamo infatti venire a conoscenza dell'esistenza di speciali spinaci che, grazie alla presenza di un ingrediente segreto, conferiscono a chi li mangia una forza sovraumana. E, non a caso, anche il topo protagonista dello shooter in soggettiva in bianco e nero può fare uso di questo particolare alimento, che ne gonfia a dismisura i muscoli e gli consente di prendere a cazzotti tutti i roditori-gangster che gli si parano davanti.

Nel breve video possiamo anche vedere in azione lo shotgun ed il rampino, che probabilmente corrisponde alla coda del personaggio, utilizzata per afferrare gli oggetti e spostarsi tra le varie aree della mappa.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer del gioco, vi ricordiamo che potete scoprire maggiori dettagli su questa interessante produzione grazie alla nostra anteprima di Mouse.

