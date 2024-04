Mouse Corsair ideale per mani grandi in OFFERTISSIMA: occasione unica

Mouse gaming CORSAIR IRONCLAW RGB WIRELESS FPS/MOBA si connette utilizzando la tecnologia Slipstream Corsair Wireless, veloce con latenza inferiore a 1 ms, la connessione Bluetooth a bassa latenza oppure mediante cavo USB. Oggi su Amazon c'è un'offerta a tempo che abbatte il prezzo del 13%, quindi lo pagherai solo 64,99 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il mouse gaming presenta altresì una forma sagomata progettata appositamente per un utilizzo palm-grip e per le mani grandi. Dunque, se hai le mani grandi, non dovrai più stancarti il palmo.

Ma non solo le dimensioni: il Sensore ottico gaming è anche ad alta precisione, grazie al sensore ottico Pixart PMW3391 nativo personalizzato da 18.000 DPI, regolabile inoltre con intervalli di risoluzione di 1 DPI, quindi per una massima personalizzazione. La quale va anche appannaggio di una massima precisione.

Ma non finisce qui: dieci pulsanti completamente programmabili, così potrai personalizzare il tuo stile di gioco, con potenti macro e mappature dei tasti.

Mouse anche molto resistente, essendo omologato per oltre 50 milioni di click!

Connessione Bluetooth veloce e di ultima generazione, "trova" subito il dispositivo e si associa velocemente. Ricordiamo però che la connessione bluetooth è compatibile solo con Windows 8/10.

Ricordiamo l'offerta su Amazon sconto del 13%, quindi lo pagherai solo 64,99 euro.

