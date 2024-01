Mouse: un fucile e tanta voglia di stupire nel video con Topolino sulle orme di DOOM

Con il primo Topolino di Steamboat Willie ormai di pubblico dominio, la versione originaria dell'iconico personaggio Disney imbraccia il fucile e va a caccia di contrabbandieri nell'ultimo video gameplay di Mouse, l'FPS

Ormai libero di scendere dalla barca dello storico cortometraggio degli anni '30, il Topolino reimmaginato dagli sviluppatori indipendenti di Fumi Games si prepara a ingaggiare una lotta senza quartiere contro i gangster che animano i traffici illeciti di una fittizia metropoli americana in pieno Proibizionismo.

Nella nuova clip ingame condivisa sui social dal team Fumi (potete ammirarla in calce alla notizia), l'eroe di Mouse si fa strada tra i nemici a colpi di fucile sullo sfondo di uno scenario che pesca a piene mani dall'epoca d'oro dell'animazione in bianco e nero, il tutto trasposto in un contesto ludico che trae profonda ispirazione dai primissimi sparatutto in soggettiva come DOOM e Quake. Tra una missione e l'altra potremo alternare il fucile ad altri elementi di equipaggiamento per fronteggiare nel migliore dei modi la minaccia dei gangster: l'arsenale di Mouse comprenderà infatti la rappresentazione cartoonesca di diverse armi dell'epoca come revolver, mitragliette Tommy Gun, fucili Carcano e candelotti di dinamite.

Il lancio di Mouse, lo shooter indie in stile Cuphead che ibrida Topolino a DOOM, è previsto nel 2025 su PC. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo video gameplay esteso di Mouse sfornato alla fine dello scorso anno dalle fucine digitali di Fumi Games come testimonianza dei progressi compiuti nello sviluppo di questo atipico FPS.