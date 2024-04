Questo mouse gaming ASUS sarà la tua arma vincente contro i nemici!

ASUS ROG Strix Impact III è super connesso ai tuoi dispositivi: avrai 2 opzioni di connettività wireless con trasferimento radio da 2,4 GHz o potrai accoppiare fino a tre dispositivi con Bluetooth. Bel design, con rotellina rossa e logo del mouse in grigio. Prendilo ora al minimo storico, ovvero 67,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ma le sorprese di questo mouse gaming ASUS non finiscono qui. La Tecnologia wireless ROG SpeedNova offre prestazioni wireless a bassa latenza e incredibile efficienza energetica. In questo modo consuma molto meno.

Ricevitore Omni ROG: connessione wireless a più dispositivi supportati con un unico ricevitore.

Il Design, oltre quanto detto dal punto di vista estetico, è anche leggero, ergonomico per un'impugnatura molto comoda e perfino ambidestro. Pesa anche pochissimo: solo 57 grammi.

Questo strepitoso mouse è in offerta speciale su Amazon al minimo storico, ovvero 67,99 euro. Inoltre, beneficerai del 33% di sconto su Pc game pass per i tuoi prossimi acquisti, magari sempre atti a migliorare le tue performance mentre giochi al Pc!

