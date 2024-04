Mouse gaming MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 ora a META' PREZZO!

MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 è un mouse gaming incredibile, agile ad alte prestazioni grazie al suo telaio leggero che pesa solo 65 grammi. È dotato di switch OMRON ultra-robusti (60m clicks) per i tasti S e D e una configurazione a 6 switch. Prendilo ora in offerta a oltre metà prezzo, con il 54% di sconto, per un totale di 24,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Questo mouse gaming super professionale offre 16000 DPI combinati alla NVIDIA REFLEX. Un sensore ottico PixArt PMW-3389 con 400 IPS e 16K DPI offre una sensibilità personalizzabile difficilmente riscontrabile altrove.

I dispositivi supportati da NVIDIA Reflex Latency Analyzer sincronizzano e visualizzano la latenza in tempo reale. Il design simmetrico e sottile offre l’uso ambidestro e adatto per le impugnature ad artiglio. Pertanto, potrai usarlo più ore senza stancare la mano. Il grip con motivo a diamante e i pattini in PTFE migliorano la maneggevolezza.

Molto bello poi il logo MSI Dragon illuminato, che mostra milioni di colori da combinare in 4 effetti luminosi assegnabili comodamente attraverso combinazioni di hotkeys o via software (solo PC).

Il cavo MSI FriXionFree è molto flessibile e riduce al minimo l'attrito sul mouse pad e sulla scrivania. In questo modo avrai completa libertà di movimento. Inoltre, è basato sulla tecnologia USB 2.0 che garantisce un'ampia compatibilità con i dispositivi.

Acquistandolo, otterrai anche il 33% di sconto su PC Game Pass.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.