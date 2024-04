Mouse gaming a nido d'ape e ambidestro a un prezzo IRRIPETIBILE!

Glorious Gaming Model O è un mouse leggero ambidestro ideale per il gaming. La sua leggerezza e versatilità lo rende utilizzabile per molte ore e vincere tante sfide. Ambidestro, puoi usarlo come ti fa più comodo. L'offerta è irripetibile: il 9% di sconto, per un prezzo pari a 44,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Scopriamo altre caratteristiche di questo formidabile mouse gaming. Come il cavo paracord "Ascended", così leggero da consentire un utilizzo senza impedimenti. Cablato al punto da conferire la stessa sensazione di un mouse da gaming wireless.

I Glorious Skates sono in PTFE al 100% vergine e scivolano come pattini sul ghiaccio, dandoti il controllo completo anche alle velocità più elevate.

Nessuna accelerazione del mouse, niente più imprecisioni, frequenza di polling di 1.000 Hz, distanza di sollevamento inferiore a 0,7 mm. Aggiungiamo a ciò la velocità di clic/scorrimento, 6 tasti con supporto macro e molto altro ancora.

Veniamo alla caratteristica più distintiva: il design a nido d'ape, che gli conferisce massima leggerezza senza sacrificare la durabilità. Ciò grazie agli switch Omron all'avanguardia garantiscono fino a 20 milioni di clic da abbinare alla qualità costruttiva di alto livello.

Insomma, un mouse imperdibile per i gamer incalliti e di alto livello. Prendilo con il 9% di sconto, per un prezzo pari a 44,99 euro!

