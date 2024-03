Mouse Gaming in offerta su Amazon: MAXI SCONTO per il Logitech G G203 LIGHTSYNC

Dopo avervi elencato le migliori offerte Amazon sugli accessori PlayStation, guardiamo in direzione degli appassionati di PC gaming per informarvi del forte sconto che sta interessando il mouse Logitech ad alte prestazioni G G203 LIGHTSYNC.

Compralo subito

Il mouse gaming Logitech G G203 LIGHTSYNC vanta un'illuminazione RGB personalizzabile, sei pulsanti programmabili, un sensore adatto per le sessioni di gioco più intense e un sistema di tracciamento a 8.000 DPI, con un perfetto compromesso tra ergonomia e design classico rappresentato dal peso ridotto.

Sul fronte delle prestazioni, è poi impossibile non citare il tensionamento meccanico dei pulsanti primari basato su resistenti molle in metallo, da sommare alla grande libertà di personalizzazione garantita dal software Logitech G Hub per scegliere tra i colori e le animazioni preimpostate per la barra RBG da 16,8 di colori che corre lungo tutto il corpo del mouse. Nella ricca dotazione software troviamo anche un sistema, accessibile sempre dal software Logitech G Hub, per impostare 5 livelli DPI in funzione delle proprie esigenze produttive, gaming e di semplice svago.

Qualora foste interessati, trovate il mouse gaming Logitech G G203 LIGHTSYNC a 24,99 euro su Amazon Italia, con uno sconto del 39% applicato a tutti gli acquisti effettuati entro e non oltre la mezzanotte di oggi, martedì 26 marzo. Per tutte le informazioni sulle offerte lampo e sugli sconti speciali di Amazon Italia su videogiochi, accessori, periferiche, gadget e prodotti tecnologici, vi invitiamo a seguirci sul Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram.