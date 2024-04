Con questo mouse gaming wireless in OFFERTA non perderai più una sfida!

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless si presenta con un abbinamento blu e celeste, un tocco davvero unico e irresistibile. Ma solo design: il sensore ottico per mouse gaming offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all' IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI. Prendilo a soli 36,79€ euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Straordinaria la funzione LIGHTSPEED Wireless. Di cosa si tratta? La tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce offre un'esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms .

Batteria incredibile: offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA. Quindi ti consentirà di risparmiare sulle batterie.

Il Design, oltre che davvero molto bello, si presenta anche leggero e maneggevole: grazie a un design meccanico efficiente, il mouse gaming G305 pesa solo 99 ‎grammi per un'elevata manovrabilità.

Resiste poi tanto nel tempo: la forma resistente, leggera e il ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque.

Totalmente wireless, non ha bisogno di fili.

Insomma, un prodotto che sarà la tua arma vincente nelle sessioni di gaming. Prendilo ora a soli 36,79€ euro con il 18% di sconto!

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.