Mouse: sparatutto con grafica stile Cuphead, il gioco più assurdo che vedrete oggi!

Sfruttando l’onda del successo di Cuphead, che ha riportato in voga la rubber hose animation (quella dei cartoni animati degli anni ’30), un piccolo studio indipendente ha voluto dare il via ai lavori su un FPS il cui stile grafico ricorda molto quello della piccola perla di Studio MDHR.

Stiamo parlando di Mouse, sparatutto in soggettiva firmato Fumi Games al quale è bastato il filmato di un prototipo per far innamorare i videogiocatori.

C’è un nuovo roditore in città

Mouse è incentrato sulle vicende di John Mouston, un detective il cui nome non è che un rimando a “A Mouse in my House”, il libro per bambini illustrato da Winnie Fitch e scritto proprio da John Houston. Citazioni a parte, il nostro roditore dovrà tuffarsi in uno scenario a base di delinquenti e corruzione, sebbene non sia chiaro se vi sia alla base dell’intreccio narrativo un caso da risolvere o, più semplicemente, una banda di criminali da mandare dietro le sbarre. Ad essere certo è invece il fatto che Mouse sia un’avventura completamente single player e non sembra esservi al momento alcun interesse nei confronti di una componente multigiocatore, che sia essa cooperativa o competitiva. Per quello che riguarda il gameplay, ci troviamo di fronte ad uno sparatutto con visuale in prima persona appartenente alla vecchia scuola (dicesi anche ‘boomer shooter’), sebbene non sembri rinunciare a qualche aggiunta rispetto agli shooter classici come Doom. Il poco materiale pubblicato dagli sviluppatori ci permette di notare che ad affiancare le immancabili sparatorie – che saranno comunquel il cuore pulsante della produzione – troveremo anche mini-giochi come quelli legati all’apertura di una cassaforte. Un altro dettaglio che emerge invece dalla descrizione del gioco sulle pagine di Steam è la presenza di un sistema attraverso il quale personalizzare gli oggetti nell’inventario e applicare potenziamenti alle varie bocche da fuoco, il tutto interagendo con le postazioni Fantastic-o-Matic.

Gli sviluppatori promettono che l’arsenale a disposizione del detective sarà piuttosto vario e fra le armi confermate troviamo sia i grandi classici come la tommy gun e il revoler che un fucile di precisione, un martello e la dinamite. Le premesse sono sicuramente interessanti, sebbene bisognerà capire sia l’effettiva varietà degli strumenti a disposizione del protagonista che l’apporto a livello di gameplay dei potenziamenti, che potrebbero avere un impatto sensibile sull’economia di gioco. In ogni caso, il team ha ribadito in più di un’occasione che Mouse è un progetto che punta molto alla libertà d’approccio e, a tal riguardo, sembrerebbe che sia possibile affrontare le missioni non solo in modo classico, ma anche sfruttando le possibilità di movimento di cui John Mouston è dotato. Oltre a poter saltare, il personaggio sotto il controllo del giocatore è anche in grado di schivare, azione perfetta per chi vuole insinuarsi tra le pallottole e raggiungere il bersaglio per finirlo con un’arma corpo a corpo.

Il fascino dell’animazione retrò

È inutile girarci troppo intorno, il motivo per cui Mouse è riuscito a calamitare l’attenzione dei giocatori è il suo singolare comparto grafico. Il titolo Fimi Studio, completamente in bianco e nero, alterna scenari tridimensionali a modelli dei personaggi che rispettano in tutto e per tutto i canoni della rubber hose animation, ovvero quello stile di animazione che abbiamo visto di recente in Cuphead e che abbiamo apprezzato in numerosi classici come l’immortale Steamboat Willie. Come avrete intuito osservando i video di gameplay del gioco, i vari nemici e la porzione del corpo visibile a schermo del protagonista non sono altro che sprite bidimensionali, i quali sono sempre diretti verso il giocatore come nelle vecchie produzioni in stile Doom, Heretic, Wolfenstein 3D e chi più ne ha più ne metta. I vari topi-criminali che intralciano il cammino di John Mouston sembrano essere realizzati con grande cura sia per quello che concerne l’estetica che le animazioni, visto che durante i filmati di gameplay è possibile vedere il protagonista che fa saltare in aria la testa del bersaglio o lo polverizza con un esplosivo. La stessa cura è stata riposta nella realizzazione delle gestualità del personaggio principale, le cui armi sono molto belle da vedere.

Resta invece un’incognita il setting, visto che tutto il meteriale mostrato si concentra sui personaggi e presenta una versione incompleta dei fondali, privi di texture e altri dettagli a parte un paio di automobili tridimensionali. Possiamo solo ipotizzare che vi sarà un qualche tipo di interazione con lo scenario, visto che ad un certo punto vediamo che l’esplosione della dinamite apre un varco su una parete: non è chiaro se si tratti di un’azione contestuale o se sia possibile sbizzarrirsi con la distruzione di buona parte della mappa, elemento di gameplay che non sarebbe impossibile visto il comparto tecnico non così gravoso.

Insomma, questo Mouse è un prodotto molto affascinante ma che, stile grafico a parte, ha ancora tutto da dimostrare. In ogni caso ci vorrà ancora del tempo per poterne sapere di più, visto che gli sviluppatori non hanno ancora fornito indicazioni sulla possibile finestra di lancio o sull’eventuale arrivo di una versione in accesso anticipato.