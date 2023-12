Mouse: Topolino, DOOM e una spruzzata di Cuphead nel nuovo video gameplay

Vi ricordate di Mouse, l'FPS tra Topolino e DOOM con grafica in stile Cuphead presentato a maggio da Fumi Games? La software house indie che sta dando forma a questa insolita esperienza sparatutto riguadagna i social per mostrare un nuovo video che mostra i progressi compiuti nello sviluppo del titolo.

Ispirato ai cartoon anni '30 e, di riflesso, all'ottimo lavoro svolto dai fratelli Moldenhauer nel dare forma all'ormai iconico universo di Cuphead, Mouse pesca a piene mani dall'epoca d'oro dell'animazione in bianco e nero e dagli esponenti classici degli sparatutto in soggettiva per immergerci nelle plumbee atmosfere di una metropoli americana in pieno Proibizionismo, con la corruzione dilagante e le strade percorse dalla violenza delle guerre tra gangster.

Il nuovo filmato dimostrativo confezionato da Fumi Games ci permette di familiarizzare con il sistema deputato a gestire i potenziamenti delle armi e delle abilità del nostro alter-ego, dandoci inoltre l'opportunità di ammirare delle ambientazioni decisamente più ricche di dettagli rispetto ai livelli placeholder delle primissime clip.

Ad accompagnare il nuovo trailer troviamo anche un aggiornamento da parte di Fumi Games sulle tempistiche di lancio di Mouse: lo sparatutto che ibrida DOOM a Topolino sullo sfondo di uno scenario in stile Cuphead sarà disponibile dal 2025 su PC. In calce alla notizia trovate anche delle nuove immagini tratte, presumibilmente, dalla build mostrata nel video in apertura d'articolo, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo insolido FPS in stile cartoon anni '30.