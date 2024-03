Mouse wireless Logitech in offerta su Amazon al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE

Fra le offerte più interessanti che si possono trovare al momento su Amazon ce n'è una che riguarda uno dei tanti modelli di mouse wireless firmati Logitech, il cui prezzo è crollato al minimo storico.

Vai all'offerta su Amazon Stiamo parlando del Logitech Signature M650 L Mouse wireless, una periferica perfetta per chi è in cerca di qualcosa di semplice, affidabile e soprattutto ergonomico. La L nel nome sta ad indicare che quella in questione è la versione large del mouse, che ha dimensioni più generose per garantire a chi lo utilizza il massimo comfort. Il dispositivo può essere connesso tramite Bluetooth oppure grazie al ricevitore USB incluso nella confezione. Tra le funzionalità del mouse troviamo lo scorrimento intelligente, tasti laterali personalizzabili grazie all'applicazione Logitech Option+ e tecnologia SilentTouch, che garantisce una minore rumorosità dei click.

A proposito di compatibilità, si tratta di un mouse che si adatta a qualsiasi tipo di periferica ed è utilizzabile su piattaforme Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android. Segnaliamo inoltre che l'M650 L dispone della certificazione Works with Chromebook. Per quel che riguarda invece l'alimentazione, questo mouse funziona grazie ad una batteria AA che è inclusa nella confezione e che garantisce circa due anni di durata prima della sostituzione.

Per il momento è possibile acquistare il mouse in offerta in due diverse colorazioni: quella bianca con il 54% di sconto e quella nera con il 39% di sconto. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre, ma per avere il massimo risparmio sarebbe preferibile optare per la colorazione bianca.

Dobbiamo infine segnalare che la durata della promozione è sconosciuta e non sappiamo se si tratta di un'offerta che resterà attiva a lungo o svanirà nel giro di qualche ora.