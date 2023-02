Mouz vincono Street Fighter League Pro-EU 2022, che finale esaltante!

La Street Fighter League Pro lanciata in Europa lo scorso settembre da parte di Capcom è arrivata alla sua conclusione in una finale imperdibile per gli appassionati dei picchiaduro. Nello scontro decisivo i Mouz sono diventati i primi vincitori della competizione, e ora potranno partecipare al campionato mondiale.

Il match contro i BMS è stato il culmine di settimane di intensa rivalità tra i migliori giocatori di Street Fighter V Champion Edition del Vecchio continente. Il torneo a squadre, con team composti da quattro persone, ha visto in tutto sei organizzazioni sfidarsi per decretare i primi campioni europei in assoluto della inedita Street Fighter League Pro.

Tra i partecipanti più famosi in finale c’erano Problem X (Regno Unito) e Mister Crimson (Francia), il primo legato ai Mouz e il secondo ai BMS. Loro stessi si sono scontrati nell’ultimo match della serie alla meglio di tre vista nella giornata di ieri, dando vita a un match estremamente agguerrito che infine ha portato i Mouz sul gradino più alto del podio: “Il livello della competizione in SFL era estremamente alto. Non potrei essere più felice della prestazione della mia squadra. Sono molto contento di aver vinto la prima SFL in Europa rappresentando Mousesports”, ha dichiarato Problem X.

Ora l’organizzazione potrà competere contro le migliori squadre SFL US e SFL Japan nello Street Fighter League World Championship 2022, che si terrà dal 17 al 18 febbraio alla nona edizione della Capcom Cup a Los Angeles.