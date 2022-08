Moving Out 2 è realtà: il 'simulatore di traslochi' torna nel 2023 su PC e console

Forti del successo di pubblico e critica raggiunto con Moving Out, SMG Studio e Team17 salgono idealmente sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 per annunciare ufficialmente il sequel Moving Out 2 per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Il secondo atto della simpatica esperienza cooperativa di SMG Studio ci vedrà collaborare con altri "fattorini virtuali" per aiutare gli abitanti di Packmore, e non solo, a trasferirsi nelle loro nuove case.

Il sequel di Moving Out erigerà quindi il proprio gameplay sulle fondamenta dei contenuti e delle attività offerte dal capitolo originario, ma con l'aggiunta di tante funzionalità inedite come quella che consentirà agli utenti di cimentarsi in sfide cross-play e in multiplayer online.

Grande spazio verrà dato anche alla nuova avventura singleplayer e cooperativa in cui tuffarsi facendo la spola tra Packmore e i nuovi mondi connessi a un portale interdimensionale che promette di rendere ancora più folle e imprevedibile l'esperienza da vivere sia da soli che in compagnia dei propri amici.

La commercializzazione di Moving Out 2 è prevista nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video reveal di Dune Awakening, una delle tante World Premiere dell'Opening Night Live della Gamescom 2022.