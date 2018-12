Moving Out: il folle party game di SMG Studio si mostra in immagini e video

Lo Showcase 2018 del Kinda Funny Games ci regala una nuova perla della produzione videoludica indipendente, il party game Moving Out. L'ultima fatica di SMG Studio dovrebbe approdare nel corso della prima metà del 2019 su PC e console, presumibilmente su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il titolo ci farà indossare i panni di uno sgangherato gruppo di traslocatori alle dipendenze di una ditta di trasporti talmente indebitata da spingere i suoi poveri sottoposti ad accettare gli incarichi più assurdi: gli autori promettono di offrirci una campagna principale piuttosto longeva e un doppio modulo multiplayer con sfide competitive e attività cooperative.

Una volta scelto l'abbigliamento e le fattezze del proprio alter-ego dovremo imbarcarci in missioni a dir poco folli che prevederanno, ad esempio, il trasferimento dei bagagli da un aereo di linea in piena fase di decollo, il cambio di zoo di alcune bestie feroci tenute a bada da un blando anestetico e il trasloco di una famiglia così desiderosa di ricevere i suoi mobili da obbligarci a velocizzare le operazioni passando per l'autostrada... a piedi!

Le immagini e il video di presentazione di Moving Out rendono bene l'idea e ci aiutano a familiarizzare con l'esperienza di gioco "simil-Overcooked" offerta da questo promettente party game nell'attesa che sbarchi (o meglio, venga spedito) su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.