Moving Out è gratis, il nuovo regalo Epic Games Store del 28 e 29 dicembre

Ultimissimi regali di Natale su Epic Games Store, il nuovo gioco gratis da scaricare è Moving Out, disponibile per il download fino alle 16:59 di mercoledì 29 dicembre, quando verrà sostituito dal penultimo gioco gratis delle feste.

Moving Out viene definito dagli sviluppatori come "un folle simulatore di traslochi con fisica realistica che ti farà riscoprire il piacere del multiplayer in locale! Vuoi fare carriera nel campo dell'arredo? Come Responsabile riposizionamento mobilia dovrai portare a termine una serie di traslochi nell'operosa cittadina di Packmore."

Moving Out è scaricabile gratis fino alle 16:59 del 29 novembre quando verrà sostituito da Salt and Sanctuary, inizialmente previsto per il 22 dicembre e poi "scambiato" con il comunque buon Mutant Year Zero Road to Eden.

Infine secondo un leak il 30 dicembre arriverà Tomb Raider Trilogy gratis su Epic Games Store, il pacchetto che include Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider dovrebbe essere scaricabile senza costi aggiuntivi fino al 6 gennaio 2022. Usiamo il condizionale perché Epic Games non ha ancora confermato nulla in merito ma la fonte fino ad oggi non ha mai sbagliato ed è dunque difficile pensare ad un errore proprio negli ultimi giorni della promozione natalizia di Epic Games.