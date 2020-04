Moving Out: il "simulatore di traslochi" arriva su PC e console, gratis su Xbox Game Pass

Come previsto dal Team17, il folle party game Moving Out di SMG Studio è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ad accompagnare il video di lancio dell'ultimo "simulatore di traslochi" di SMG Studio c'è anche l'annuncio dell'approdo immediato del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass.

L'arrivo di Moving Out gratis sul Game Pass (tanto su PC Windows 10 quanto su Xbox One) rappresenta una vera sorpresa, considerando che Microsoft non aveva fatto alcun accenno all'approdo del titolo nel catalogo del servizio in abbonamento con l'annuncio, avvenuto solo pochi giorni fa, della nuova ondata di giochi di aprile su Xbox Game Pass.

L'ingresso dell'ultima fatica digitale di SMG Studio nella ludoteca virtuale del sempre più famoso servizio della casa di Redmond permette a tutti gli abbonati di cimentarsi in una serie di esilaranti sfide al comando di una squadra di traslocatori chiamata ad accettare gli incarichi più assurdi.

Come per Overcooked! 2, quindi, anche in Moving Out il cuore pulsante dell'esperienza di gioco è costituita dalle attività cooperative da dover svolgere insieme agli amici per progredire nella campagna principale e portare a termine i lavori affidati dalla sgangherata ditta di trasporti per cui prestare servizio.

Per avere un quadro più approfondito sulle dinamiche di gameplay e sull'offerta che caratterizza questo simpatico progetto edito dal Team17, sulle nostre pagine trovate la nostra recensione di Moving Out, un party game a base di traslochi.