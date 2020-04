Moving Out: il 'simulatore di traslochi' sta per arrivare su PC e console

A un anno e mezzo dall'annuncio del folle party game Moving Out, i ragazzi di SMG Studio si apprestano a lanciare questo simpatico "simulatore di traslochi" su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Presentato durante lo Showcase 2018 di Kinda Funny Games, il progetto di Moving Out ci pone al comando di una scapestrata squadra di traslocatori chiamata ad accettare gli incarichi più strani per ripianare i debiti contratti dalla propria società.

Il ventaglio di situazioni tragicomiche in cui dovremo imbarcarci comprenderà il trasferimento di bagagli su aerei di linea in piena fase di decollo, il trasloco di bestie feroci da uno zoo all'altro e l'arredamento di gigantesche ville comprate da bizzosi ereditieri in piena pubertà. Se non altro, a farci compagnia ci penseranno gli amici che vorranno unirsi alla squadra attraverso la ricca modalità cooperativa integrata nel gioco, per un massimo di quattro utenti.

L'esperienza di gioco promessa con Moving Out dal team di SMG Studio è perciò particolarmente frenetica e ricca di colpi di scena, con un approccio al gameplay non troppo lontano da quello offerto da titoli come il funambolico party game culinario Overcooked! 2. Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Moving Out che sarà disponibile entro breve: nel frattempo, vi ricordiamo che l'ultima fatica digitale di SMG Studio è prevista al lancio per il 28 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.