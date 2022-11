MrBeast batte tutti su YouTube: è il content creator con più iscritti, battuto PewDiePie

Dopo un regno durato quasi dieci anni, PewDiePie perde il titolo di content creator con più iscritti su YouTube, superato da Jimmy "MrBeast" Donaldson, YouTuber classe 1998 che in queste ore ha superato il traguardo di 111.845.000 iscritti al suo canale, battendo dunque anche Felix Kjellberg, in arte PewDiePie.

Nel 2014, PewDiePie è stato incoronato re di YouTube da The Verge e altre testate e in oltre nove anni ha accumulato 111 milioni di iscritti diventando così il singolo content creator con il maggior numero di supporter su YouTube, traguardo mai battuto fino ad oggi, superato da MrBeast, il quale ha anche più abbonati rispetto a Felix.

PewDiePie è stato un vero fenomeno pop tra il 2013 e il 2014 ma piano piano i numeri si sono sgonfiati anche a seguito di comportamenti non proprio trasparenti da parte dello YouTuber, spesso accusato di razzismo e celebre anche per alcune dichiarazioni ironiche sullo stupro e altri argomenti sensibili.

Jimmy Donaldson ha invece continuato la sua scalata grazie ad una serie di contenuti family friendly che lo hanno reso molto popolare anche tra i giovanissimi, celebri anche le challenge organizzate sul suo canale con premi in denaro e ricompense per i follower, che hanno contribuito a far schizzare alle stelle la popolarità di MrBeast.