MSI 2022, finale al cardiopalma vede RNG vincere 3-2 contro T1

Dopo avere battuto i G2 nelle semifinali, il team casalingo dei T1 è giunto in finale contro i cinesi degli RNG o Royal Never Give Up, partecipanti dalla loro sede in Cina a causa del lockdown. Lo spettacolo offerto oggi, domenica 29 maggio 2022, ha visto proprio questi ultimi aggiudicarsi il titolo del Mid-Season Invitational 2022.

L’ultimo scontro del secondo torneo più importante di League of Legends, il celebre MOBA firmato Riot Games, ha richiesto tutte e cinque le partite per determinare un vincitore: Faker e compagni non sono riusciti a bloccare il dominio del Dragone sul palcoscenico virtuale di Busan.

Il primo game è stato dominato dagli RNG complice un draft non proprio adatto alle esigenze effettive dei T1; tuttavia, la seconda partita ha visto il pareggio dei conti grazie soprattutto al lavoro del Support Keria. Nel terzo match, invece, i Royal Never Give Up hanno ripreso il controllo della serie sfruttando a dovere gli errori dei coreani sia nel draft stesso, sia nelle giocate stesse sulla Landa degli Evocatori.

Con più calma, il team guidato da Faker si è aggiudicato il quarto game grazie alla Leblanc del Midlaner di Seoul e teamfight effettuati con più calma, costruendo il vantaggio monetario necessario a ottenere gli oggetti. Ancora una volta, però, nella partita più importante ci sono stati degli errori nel draft e nelle decisioni della squadra coreana, le quali hanno portato infine alla vittoria da parte degli RNG.

Ora gli occhi sono tutti puntati ai Worlds e, ancora prima, al LEC Summer Split 2022 che inizierà il 17 giugno.