MSI 2022, G2 completano l'impresa: battuti i T1 di Faker in casa, finisce la streak!

Il tanto atteso match tra G2 e T1 è stato spettacolare, lo chiariamo subito: chi se lo è perso dovrebbe recuperarlo il prima possibile, senza leggere le righe seguenti. La sfida tra i due superteam da Europa e Corea del Sud s’è rivelata imperdibile, con una sorprendente conclusione della serie di vittorie per Faker e soci.

L’early game è stato dominato interamente dal team casalingo, complice una prestazione eccellente da parte del Jungler Oner: il primo cenno positivo da parte dei T1 è giunto con il primo sangue per l’ADC Gumayusi, seguito da uccisioni triple e quadruple da parte di Viego, oltre a diverse giocate ottime sul fronte macro. Il grande vantaggio ottenuto dai T1 ha guidato la squadra nel mid-game, ma la compagine europea è riuscita a rispondere con ottime combo: il team centrato su Caps e sui knock-up, complici gli upgrade offerti da Ornn alle mitiche dei compagni di squadra, è riuscito a offrire non poco spettacolo e una speranza di comeback ai fan europei.

Ristabilito l’equilibrio, i due team se le sono date di santa ragione: teamfight dopo teamfight, i G2 hanno ripreso confidenza dopo una fase iniziale ardua da superare: con ben due Baroni nelle loro mani, prima si sono aggiudicati la torre nella corsia inferiore e poi l’inibitore. Ogni singola battaglia è stata al cardiopalma, con le combo micidiali tra Rakan, Ornn, Diana e l’entrata in scena di Caps con il suo Yasuo.

Il team più bilanciato dei T1 con Kennen nelle mani di Zeus e Rell per Keria non è riuscito a rispondere ai teamfight e, infine, con un’ultima avanzata dalla corsia centrale i G2 sono riusciti a togliere la gioia di un MSI 2022 da imbattuti ai T1. I fan di Busan, sicuramente, non saranno felici per questo risultato; ciononostante, il futuro potrebbe sorridergli verso la finale.

