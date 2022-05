MSI 2022, il quadro delle semifinali: i G2 batteranno i T1 per arrivare in finale?

Dopo un avvio del Rumble Stage con il botto per i G2, la compagine europea si è trovata in difficoltà nel cercare di trovare un posto nelle semifinali, ma fortunatamente è riuscita a qualificarsi nella Top 4. Questo weekend è quindi pronto a offrirci tanto spettacolo: eccovi i match che si terranno tra venerdì e domenica!

Lo show di Busan parte con i Royal Never Give Up, primi classificati nel rumble e dunque con il diritto di scegliere l’avversario nella Top 4, contro gli statunitensi degli Evil Geniuses. Salvo sorprese – ricordiamo la disfatta degli Invictus Gaming contro il Team Liquid all’MSI 2019 -, la squadra vincitrice della LPL dovrebbe aggiudicarsi un posto in finale…contro il vincitore tra T1 e G2.

Il rematch tra Caps e Faker sarà lo show che tutti non vorranno perdersi, dato che entrambe le squadre hanno mostrato i loro punti deboli durante il Rumble Stage e che hanno avuto tempo a sufficienza per studiarsi a vicenda e prepararsi adeguatamente alla semifinale del Mid-Season Invitational 2022. Il jungler coreano Oner ha rilasciato dichiarazioni forti nelle ultime ore: “Abbiamo giocato con molta fiducia in noi stessi contro i G2 ma, quando abbiamo perso, ci siamo abbattuti. Ci siamo detti che era solo un singolo game e che tutto può capitare in una Best of One. Ci siamo tolti quel peso dalle nostre teste e ora siamo pronti a vincere 3-0 contro di loro [in semifinale]”.

Per vedere se questa “previsione” si avvererà dovremo aspettare sabato 28 maggio 2022: alle 10:00 ore italiane, infatti, si terrà G2 contro T1. RNG ed EG si sfideranno, invece, venerdì 27 maggio 2022 allo stesso orario. La finale si terrà domenica 29 maggio 2022 sempre alle 10:00.

Intanto, sulla Landa degli Evocatori arriva il nuovo campione Bel’Veth.