MSI accende i campi di battaglia con i nuovi laptop GE63/73 Raiden RGB Edition

Caratterizzati da un look che non può passare inosservato, i nuovi gaming laptop GE63/73 Raider RGB Edition di MSI sono da oggi in prenotazione in diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia.

Basati sui recentissimi processori Intel Core ™i7 di ottava generazione e su grafica della serie GeForce GTX 10, i laptop GE Raider RGB Edition rappresentano attualmente il miglior esempio di gaming notebook di prossima generazione. Particolarmente apprezzata dai giocatori fin dalla sua introduzione, la serie GE Raider è ormai divenuta un vero e proprio classico, che nella nuova versione "RGB Edition" s’ispira, in particolare, alle auto sportive e al master race RGB, con richiami estetici perfettamente integrati su cover, tastiera e persino sulle porte USB dei laptop. Per interpretare nel migliore dei modi le ultime tendenze, la serie GE Raider è stata, infatti, dotata di un incredibile cover retroilluminata a LED, che è parte integrante di Mystic Light, un sistema d'illuminazione a 16,8 milioni di colori, che può essere personalizzato tramite 24 diverse zone, sincronizzabili con l'illuminazione RGB Per-Key della tastiera da gioco SteelSeries. Grazie a queste tecnologie, per la prima volta, i giocatori saranno in grado di mostrare il loro stato di gioco ai compagni di squadra, fornendo, ad esempio, anche informazioni su munizioni, stato salute e molto altro. Oltre ad un look accattivante, quindi, si aprono davvero le porte a nuove modalità di gioco.

MSI, inoltre, ha aggiornato Dragon Center 2.0 che, attraverso una rinnovata interfaccia, offre l'esclusivo Gaming Mode, in aggiunta alle possibilità di configurazione avanzate per gli utenti più esperti. In grado di ottimizzare le prestazioni del sistema e l'illuminazione della tastiera in modo specifico per una lunga serie di giochi al momento del loro avvio, Gaming Mode evita ai gamer di dover impostare manualmente numerose regolazioni, lasciandoli liberi di concentrarsi sul gioco e sul massimo divertimento. Equipaggiati con processori Intel Core ™ i7 di ottava generazione, che mettono a disposizione 6 core e offrono prestazioni fino al 40% migliori rispetto ai processori di precedente generazione, GPU di fascia alta e display a 120Hz 3ms, i GE Raider RGB Edition, anche quando collegati a display 4K IPS, sono in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti. Queste prestazioni sono rese possibili anche grazie l'esclusivo Cooler Boost 5, un efficiente sistema di raffreddamento a doppia ventola con heat pipe in rame, che mantiene la temperatura del laptop sempre sotto controllo.

Completano poi la dotazione dei nuovi GE63/73 Raider RGB le tecnologie Nahimic 3, Killer networking, Bluetooth 5.0 e molte altre ancora, che rendono queste proposte ideali, sia per i giocatori, sia per i power user, che non potranno che apprezzarne la cura costruttiva e le performance che sono in grado di offrire. A chi effettuerà in Italia il pre-ordine di questi nuovi laptop entro il 16 Aprile, saranno offerti in omaggio un anno di estensione gratuita della garanzia e 30 euro di credito Steam, solo presso i rivenditori MSI ufficiali aderenti all'iniziativa.