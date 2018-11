MSI annuncia il bundle 'Choose Your Fate' e nuove promozioni natalizie

Grazie a una partnership tra MSI e Ubisoft, coloro che acquisteranno un Gaming Monitor Optix o una scheda madre Z390/X470 tra quelle selezionate per l’iniziativa, avranno diritto a scaricare gratuitamente una copia di Assassin’s Creed Odyssey.

Grazie a questa nuova iniziativa promozionale, che terminerà il 31 Dicembre 2018, coloro che acquisteranno una motherboard MSI Z390/X470, o un gaming monitor Optix tra i modelli selezionati per la promozione, potranno ottenere gratuitamente un'edizione digitale standard di Assassin's Creed Odyssey. Tra le motherboard Z390 coinvolte in questa promozione si segna la MEG Z390 ACE, che è in grado di offrire incredibili effetti luminosi a milioni di colori, grazie a Mystic Light, e massima stabilità, grazie all’esclusivo design a 12+1 fasi e alle tecnologie Core Boost e Game Boost. Particolarmente degna di nota è anche la MPG Z390 GAMING EDGE AC che, grazie alla tecnologia Core Boost, a un VRM ottimizzato e all’ampio dissipatore, consente di ottenere il massimo dai processori Intel di ultima generazione.

Tra i monitor inclusi nella iniziativa si distingue il modello MSI Optix MPG27CQ , il primo monitor da gioco curvo con tecnologia SteelSeries GameSense integrata e un pannello VA LED a 144 Hz e 1 ms, in grado di offrire ai giocatori un enorme vantaggio competitivo. Questa nuova promozione va ad affiancarsi alle numerose iniziative natalizie già attive, tra cui quella che prevede una poltrona da gaming firmata MSI in regalo per coloro che acquistano alcuni modelli di PC e diversi modelli di monitor, la promozione con cui si ha diritto al Creator Software Pack, acquistando uno dei PC MSI selezionati con CPU 8° Generazione Intel Core i7 o i9 e, infine, quella che prevedere l’omaggio di una macchina da caffè espresso per chi acquista un PC All In One PRO 24X.