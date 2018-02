MSI annuncia nuove periferiche per i videogiocatori

, marchio leader nel mercato del gaming a livello internazionale, presenta tre nuove proposte di periferiche per giocare con cui vincere sul campo anche le battaglie più difficili.

Dotate del driver al neodimio da 50 mm con certificazione Hi-Res, le nuove cuffie Immerse GH60 sono in grado di offrire un suono fedele e cristallino, che permette, ad esempio, di avvertire anche i minimi movimenti dei nemici o semplicemente ascoltare al meglio la propria musica preferita. La presenza del jack da 3.5 mm rende poi queste cuffie ideali sia per giocare su PC, sia per un utilizzo mobile.

Ergonomica e confortevole, questa nuova proposta firmata MSI è dotata di archetto imbottito e comodi cuscinetti auricolari, che garantiscono un elevato comfort di gioco, una distribuzione ottimale del peso sulla testa e, al contempo, una perfetta adesione per il massimo isolamento dai rumori esterni. Nella dotazione di Immerse GH60 sono poi presenti due diversi set di padiglioni, uno in morbida pelle e uno in tessuto, che consentono di avere sempre a portata di mano un set di ricambio, particolarmente utile nelle sessioni di gioco più intense.

La seconda nuova proposta di casa MSI è la tastiera gaming Vigor GK40, che dispone di speciali switch, in grado di offrire un feedback molto simile a quello delle tastiere meccaniche e garantire un'elevata precisione. Ideale per giocare anche al buio, Vigor GK40 è dotata di tasti con retroilluminazione multicolore completamente customizzabile, un'ampia scelta di livelli di luminosità e un palm rest estremamente confortevole.

Il nuovo Kit Combo, invece, comprende la tastiera Vigor GK40 e il mouse Clutch GM10, e mette a disposizione in un'unica confezione tutto il necessario per assicurare le migliori esperienze di gioco. Il mouse gaming GM10, infatti, oltre a vantare un design particolarmente ergonomico, offre una risoluzione fino a 2400 DPI e 4 differenti livelli di sensibilità, immediatamente identificabili attraverso il diverso colore dell'illuminazione a LED della rotella. La tastiera Vigor GK40 può essere facilmente personalizzata scegliendo tra numerosi effetti, grazie all'esclusiva tecnologia MSI Mystic Light, che permette di creare e sincronizzare gli effetti cromatici delle diverse periferiche del PC.

I nuovi prodotti MSI Immerse GH60, Vigor GK40 e GK40 Combo saranno disponibili in Italia ai prezzi al pubblico rispettivamente di 105.99, 59.99 e 69.99 Euro IVA inclusa.