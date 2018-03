MSI annuncia nuovi monitor da gaming curvi con tecnologie PrismSync e GameSense

annuncia i gaming display curvi, due nuove proposte sviluppate in collaborazione condedicate ai giocatori più esigenti. La consolidata partnership ha consentito di realizzare gli esclusivi gaming monitor, due display curvi a elevate prestazioni con supporto

Grazie alla presenza sul frontale di cinque zone RGB programmabili a proprio piacimento tramite SteelSeries Engine, i gamer potranno ricevere le notifiche e gli alert desiderati durante le fasi di gioco, potendo così migliorare ulteriormente le loro prestazioni nei combattimenti più duri e difficili.

Charles Chiang, General Manager della Desktop Platform Solution MSI, ha dichiarato: "Grazie all'integrazione con SteelSeries Engine, la nostra serie di gaming monitor curvi Optix MPG è in grado di garantire le meraviglie dell'illuminazione PrismSync ed efficaci alert in tempo reale, che offrono livelli di gameplay e d'immersività ai massimi livelli."

Ehtisham Rabbani, CEO di SteelSeries ha affermato: "Siamo davvero molto orgogliosi della partnership con MSI, una collaborazione che ci sta consentendo di mettere a disposizione dei gamer soluzioni tecnologiche all'avanguardia, in grado di offrire un'immersività sempre migliore."

Entrambi i due nuovi modelli di monitor, Optix MPG27C e Optix MPG27CQ, sono da 27", montano un pannello VA con raggio di curvatura di 1800R. Tutti e due i display offrono poi una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempi di risposta di 1 ms, mentre sul fronte della risoluzione si passa dai 1440p WQHD del MPG27CQ, ai 1080p del MPG27C.

Grazie a un angolo di visuale di ben 178 gradi, alla bassa quantità di emissioni di luce blu e all'assenza di fastidiosi farfallii, i gaming monitor della serie Optix MPG sono ideali sia per giocare di giorno, sia di notte, mentre la possibilità di essere ruotati, inclinati e regolati in altezza a proprio piacimento, permette di posizionarli sempre nel migliore rispetto al giocatore. Il gaming monitor Optix MPG27C è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 499.00 Euro, mentre il modello Optix MPG27CQ sarà in vendita da fine aprile a 599,00 Euro. In occasione del lancio, i monitor saranno in vendita in una versione speciale che prevede un bundle con SteelSeries QcK Prism, un esclusivo mousepad controllabile tramite GameSense, che consente di completare in modo ideale la postazione di gioco.