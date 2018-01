MSI annuncia tante novità per il PC Gaming al CES 2018 di Las Vegas

, uno dei più importanti produttori di hardware per il gaming al mondo, coglie l'occasione della kermesse di Las Vegas (CES 2018) per presentare un'innovativa serie di monitor per il gaming e una nuova proposta in ambito laptop.

In occasione di CES 2018 MSI lancia i nuovi monitor curvi MPG, che vanno ad ampliare e arricchire la famiglia di display per il gaming Optix. La nuova serie Optix MPG comprende due diversi modelli di display con curvatura 1800R e pannello VA da 27 pollici, Optix MPG27C e Optix MPG27CQ, entrambi caratterizzati da refresh rate a 144Hz e tempi di risposta di 1ms. Il modello MPG27CQ, che si è aggiudicato anche il prestigioso CES 2018 Innovation Award Honoree, è equipaggiato con uno schermo 1440p WQHD, mentre il MPG27C è un 1080p. I display della nuova serie MSI Optix MPG sono anche i primi monitor gaming a integrare SteelSeries GameSense. Sfruttando cinque diverse zone RGB del display, i giocatori potranno programmare a proprio piacimento e con la massima semplicità gli effetti luminosi del SteelSeries Engine e ricevere così le notifiche durante le fasi di gioco.

In grado di creare suggestivi effetti luminosi anche sul retro e dotati di un angolo di visuale di 178 gradi, i display della serie MPG sono perfetti per essere utilizzati anche in modalità multi-monitor, dispongono di pannelli anti-glare VA e numerose porte: 2 HDMI, 1 DisplayPort (1.2), 1 USB 3.0 Tipo B, 1 uscita auricolare, Kensington Lock, 1 microfono, 1 jack audio combo e 2 USB 3.0 Tipo A. Oltre alla nuova serie di monitor, MSI mostra in anteprima al CES anche il laptop per il gaming GT75VR Titan Pro con Killer Wireless-AC 1550. Sviluppato in collaborazione con Intel, Killer Wireless-AC 1550 è l'adattatore di rete wireless più veloce al mondo (fino a 1.73Gbps) ed è la soluzione perfetta per il gaming, lo streaming e il download. In contemporanea a questa proposta, MSI introduce anche un'innovativa modalità Gaming, in grado di assicurare performance allo stato dell'arte, retroilluminazione interattiva e ottimizzazioni in-game, funzionalità ideali per i titoli più popolari del momento, come, ad esempio, PUBG.

Nello spazio espositivo di MSI, inoltre, sono in mostra anche i numerosi prodotti dell'Azienda che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento "CES Innovation Award Honoree", tra cui il PC desktop Trident 3 Arctic, la mainboard Z370 GODLIKE GAMING, la scheda grafica GTX 1080TI Lightning, il desktop per il gaming Infinite X. Il Trident 3 Artic, in particolare, ha ricevuto anche l'award Best of Innovation at Gaming.

"Grazie al costante impegno nel mercato del gaming, MSI è ampiamente apprezzata e riconosciuta dai videogiocatori e dai team di eSport in tutto il mondo", ha affermato Eric Kuo, Vice President of Global Sales & Marketing di MSI, che ha concluso: "Siamo davvero onorati di ricevere un così importante bottino di award e lieti di condividere il nostro successo con i giocatori in ogni angolo del pianeta."