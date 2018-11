MSI Black Friday: offerte su componenti, accessori e PC desktop gaming

Il Black Friday per i componenti, gli accessori e i PC desktop per il gaming di MSI è già arrivato e non occorre attendere oltre. Già da oggi, giovedì 22 novembre, è possibile acquistare tanti prodotti con sconti fino al 50%, in attesa delle altre offerte in arrivo nelle prossime ore.

Tra le offerte più interessanti segnalate da MSI troviamo:

MSI Vigor GK40 Tastiera gaming RGB USB a 29,90 euro

MSI Vigor GK80 Silver RGB Tastiera Meccanica MX Cherry a 129,90 euro

MSI OPTIX MPG27CQ Display gaming LED 27 a 379,00 euro

MSI MSI Infinite 8RB-266EU PC desktop gaming a 849,00 euro

Chi stava aspettando il momento miglior per acquistare una scheda grafica con le nuove GPU NVIDIA RTX 2070, non dovrà invece farsi scappare le miglior occasioni su Next o AK Informatica , dove sarà possibile acquistare anche una GTX1070 a un prezzo davvero speciale a questo link oppure tanti diversi accessori per il gaming a prezzi super vantaggiosi.

Su Everyeye.it tante altre offerte e sconti per il Black Friday su PC Gaming, componenti, accessori, videogiochi, console e tanto altro ancora!