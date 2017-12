MSI celebra l'arrivo del Natale con tanti sconti e accessori in regalo

annuncia un'iniziativa dedicata a coloro che hanno deciso di regalarsi o regalare un laptop per il gaming: dal 15 al 22 dicembre sarà possibile acquistare differenti proposte firmatecon sconti importanti e al contempo corredate da ricchi, che includono accessori, come zaini, cuffie o mouse da gaming, giochi e molto altro.

Di seguito la selezione di modelli coinvolti nell'iniziativa con i relativi bundle:

GT73VR 7RE(Titan SLI 4K)-429IT - Prezzo Promo: 3.399,00 € anziché 3.999,00

Processore Intel Core i7-7820HK

Windows10 (High End Devices)

NVIDIA GeForce GTX 1070 x 2

Pannello 17.3" UHD, 4K

DDR IV 16GB x 2

Super Raid 4-512GB NVMe SSD + 1TB 7200rpm

2 anni di garanzia Bundle: Xmas Pack, Gaming Mouse Pad MSI, Cuffie da Gaming MSI, Mascotte MSI, Zaino MSI, Adesivo MSI(valore totale di 170 Euro)

GS73 7RE(Stealth Pro)-001IT - Prezzo Promo: 1.499,00 € anziché 1.749,00

Processore Intel Core i7-7700HQ

Windows10 (High End Devices)

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti

Pannello 17.3" FHD, 120Hz panel

DDR IV 16GB

128GB SSD + 1TB 7200rpm

2 anni di garanzia Bundle: Xmas Pack, Gaming Mouse MSI, Gaming Mouse Pad MSI, Zaino MSI (valore totale di 100 Euro)

GE72VR 7RF(Apache Pro)-408IT - Prezzo Promo: 1.549,00 € anziché 1.849,00

Processore Intel Core i7-7700HQ

Windows10 (High End Devices)

NVIDIA GeForce GTX 1060

Pannello 17.3" FHD, 120Hz

DDR IV 16GB

256GB SSD + 1TB 7200rpm

2 anni di garanzia Bundle: Xmas Pack, Gaming Mouse MSI, Gaming Mousepad MSI, Zaino MSI (valore totale di 100 Euro)

GE62 7RE(Camo Squad)-655IT - Prezzo Promo: 1.299,00 € anziché 1.749,00

Processore Intel Core i7-7700HQ

Windows10 (High End Devices)

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti

•annello 15.6" FHD, Anti-glare panel

DDR IV 16GB

256GB SSD + 1TB 7200rpm

2 + 1 anni di garanzia Bundle: Ghost Recon Wildlands + Season Pass, Zaino, Borraccia, Mousepad mimetico, speciale piastrina militare (valore totale di 170 Euro)

GP72VR 7RF(Leopard Pro)-415IT - Prezzo Promo: 1.199,00 € anziché 1.449,00

Processore Intel Core i5-7300HQ

Windows10 (High End Devices)

NVIDIA GeForce GTX 1060

Pannello 17.3" FHD Anti-Glare

DDR IV 8GB

128GB SSD + 1TB 7200rpm

2 anni di garanzia Bundle: Xmas Pack, Gaming Mouse MSI, Gaming Mousepad MSI, Zaino MSI (valore totale di 100 Euro)

GP62 7RD(Leopard)-211IT - Prezzo Promo: 1.149,00 € anziché 1.299,00

Processore Intel Core i7-7700HQ

Windows10 (High End Devices)

NVIDIA GeForce GTX 1050

Pannello 15.6" FHD Anti-Glare

DDR IV 8GB

128GB SSD + 1TB 7200rpm

2 anni di garanzia Bundle: Zaino MSI (valore totale di 60 Euro)

GL72 7RD-070IT - Prezzo Promo: 899,00 € anziché 1.099,00

Processore Intel Core i5-7300HQ

Windows10 (High End Devices)

NVIDIA GeForce GTX 1050

Pannello 17.3" FHD Anti-Glare

DDR IV 8GB

1TB 7200rpm

2 anni di garanzia Bundle: Zaino MSI (valore totale di 60 Euro)

Per soddisfare ogni tipo di esigenza e di budget, MSI ha deciso d'inserire all'interno di questa iniziativa diversi laptop per il gaming con caratteristiche anche molto differenti tra loro, tra cui veri e propri mostri di potenza come il GT73VR (Titan SLI 4K) e capolavori tecnologici, come il GS73 7RE (Stealth Pro), che in soli 19,6 mm di spessore racchiude tutto ciò che occorre per far girare al meglio i titoli più hot del momento.

Tra i laptop coinvolti nell'iniziativa, non poteva mancare poi l'originale GE62 7RE (Camo Squad), una proposta caratterizzata da un esclusivo look mimetico, che consente di immergersi completamente all'interno di mondi selvaggi tutti da esplorare e, sicuramente, di non passare inosservati non appena il notebook viene estratto dal suo zaino per lanciarsi nei combattimenti più accaniti. Una menzione particolare la merita poi il GL72 7RD, un vero gaming laptop equipaggiato con GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 che, in occasione di questa promozione natalizia, può essere acquistato insieme a un esclusivo zaino MSI, a soli 899 Euro, anziché 1099 Euro.