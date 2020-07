MSI Days da Mediaworld: sconti su PC Gaming, monitor e accessori

Mediaworld lancia gli MSI Days, solo online da oggi e fino al 30 luglio una selezione di offerte e sconti sui prodotti targati MSI tra cui PC e Notebook Gaming, monitor, componenti e accessori come tastiere e sedie gaming

Tra i prodotti in sconto troviamo ad esempio MSI INFINITE A 8SC-675IT a 1.649 euro, MSI MAG META 5 3SC-019IT a 1.599 euro, MSI OPTIX G27C4 Gaming Curvo a 219 euro, MSI TRIDENT 3 9SH-420IT a 999 euro, MSI INFINITE S 9SA-210IT a 1.099 euro, la sedia gaming MSI MAG CH110 a 349 euro, cuffie MSI DS502 a 68.99 euro e ancora la tastiera MSI Vigor GK50 LP IT a 99.99 euro e il mouse MSI Interceptor DS B1 a 19,99 euro. Spazio anche alle offerte per la Gamma Creator con prodotti pensati appositamente per i creatori di contenuti come videomaker, grafici e YouTuber.

Le offerte MSI Days di Mediaworld sono valide solo ed esclusivamente online fino al 30 luglio (compreso) ricordiamo che su tutti gli acquisti è prevista la spedizione standard gratuita.