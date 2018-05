MSI Dragon Day Spring 2018 con torneo di League of Legends al via sabato 19 maggio

MSI ha appena annunciato che sabato 19 Maggio si svolgerà l'evento MSI Dragon DAY SPRING, durante il quale i partecipanti potranno sfidarsi a League of Legends, provare i nuovissimi notebook MSI per il gaming con CPU Coffeelake e portarsi a casa fantastici gadget.

Per l'occasione, si svolgerà anche un torneo gaming con premi e un free buffet. È bene precisare che il torneo di League of Legends sarà accessibile solo ai tesserati GEC. Sarà possibile, in ogni caso, fare la tessera in loco prima dell'inizio, ma solo i primi 24 iscritti potranno partecipare.

Il Dragon DAY SPRING 2018 si terrà presso A404 e-Sport Lounge Bar in Via Evangelista Torricelli 3, 20136 Milano. Per partecipare, sia all'evento che al torneo, è necessario compilare il form che potete trovare a questo indirizzo. I presenti potranno anche accedere ad alcune offerte esclusive sui prodotti MSI (come indicato nell'immagine in calce). Ulteriori informazioni, invece, sono reperibili alla pagina Facebook dedicata all'evento.