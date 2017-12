hanno studiato insieme una campagna per promuovere i gaming notebook, che prevedee diversi gadget in omaggio.

In particolare, i modelli coinvolti (fino a esaurimento scorte) sono il GP62 7QF, che sarà in vendita a 999 euro anziché 1199 euro, il GE62VR 6RF (Apache Pro) proposto in offerta a 1299 euro anziché 1549 euro e il GP72 7REX (Leopard Pro) a 1399 euro anziché 1649 euro.

L'iniziativa è attiva già da oggi presso Euronics di Roncadelle (BS) e terminerà il prossimo 31 dicembre. Tutti i dettagli nell'infografica che trovate in calce alla notizia.