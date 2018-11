MSI GF63 a un prezzo mai visto e altri notebook gaming in offerta per il Cyber Monday

Tempo di offerte per il Cyber Monday anche per MSI, che sconta vari prodotti da gaming, tra cui notebook, solo per la giornata di oggi. Le offerte sono accessibili non solo su Amazon Italia ma anche su Mediaworld, che ha lanciato un apposito volantino dedicato al lunedì dello shopping dedicato all'elettronica al consumo.

Ma vediamo insieme di che si tratta.

Solo per oggi, Lunedì 26 Novembre, su Amazon.it/msi, il notebook MSI GF63 8RC-215IT sarà in vendita al prezzo di 1.029 euro anziché 1.299 euro, assicurando, quindi, la possibilità di aggiudicarsi, con un budget davvero contenuto, un ottimo laptop per giocare, equipaggiato con display da 15,6" FHD 60Hz narrow bezel, Geforce GTX 1050 e CPU i7 di 8a generazione Coffeelake i7-8750H.

Per chi non avesse ancora approfittato delle offerte su Mediaworld.it , fino alla mezzanotte di oggi sarà ancora possibile acquistare MSI GE63 Raider RGB 8RF all’incredibile prezzo di 1.699 euro, con uno sconto di ben 500 euro rispetto al prezzo di listino (2.199 euro), e il GP63 Leopard 8RF a soli 1.499 euro. Questi laptop consentiranno di battersi anche nelle sfide più difficili con le armi migliori, grazie alla GPU GeForce GTX 1070, al display 15,6" FHD 120Hz e alla CPU i7 di 8a generazione Coffeelake i7-8750H.