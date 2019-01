MSI: in Italia i primi gaming laptop basati sulle GPU RTX

MSI, leader nelle soluzioni hardware per il gaming, annuncia la disponibilità per il nostro Paese di ben quattro diverse serie di gaming laptop equipaggiate con le nuovissime GPU NVIDIA GeForce RTX.

A partire da Martedì 29 Gennaio, infatti, per coloro che dall’annuncio del CES 2019 non attendevano altro di poter mettere le mani su questi laptop sarà giunto il momento in cui poter acquistare questi nuovi notebook, tra i primi al mondo a mettere a disposizione la tecnologia NVIDIA GeForce RTX su piattaforma mobile.

Equipaggiato con le più recenti CPU Intel Core™ i7, la nuova GPU NVIDIA GeForce RTX™ 2080 Max-Q, un display 17,3” 144HZ IPS-level con cornici ultrasottili e un touch pad extra large, GS75 Stealth stupisce fin dal primo sguardo per il suo elegante chassis in lega di alluminio e lo spessore di soli 1,9 cm, davvero incredibile per un simile mostro di potenza.

Un look particolarmente aggressivo, che sicuramente non lo fa passare inosservato, invece, caratterizza il GE75 Raider che, con la GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 e processori Intel Core i7 è in grado di assicurare tutta la potenza che si desidera per giocare davvero al massimo. Realizzato in alluminio anodizzato con superficie a effetto tridimensionale, il GE75 mette a disposizione l’esclusiva tecnologia di raffreddamento MSI Cooler Boost 5, una tastiera con retroilluminazione per-key RGB firmata SteelSeries e l’App Player MSI, che consente di giocare ai titoli per smartphone sul suo spettacolare display di livello IPS da 17,3”.

Un display da 15,6”, CPU Intel Core i7 di ottava generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 e un esclusivo sistema di raffreddamento a doppia ventola con 7 heat pipe sono il poker d’assi che sfoggia il nuovo GL63. Questo nuovo gaming laptop, per assicurare i massimi livelli d’immersività nei giochi, mette poi a disposizione le meraviglie dell’audio surround 3D, una precisa tastiera da gaming retroilluminata firmata SteelSeries e le straordinarie prestazioni della connettività Killer™ Gaming LAN.

Infine, chi punta al top assoluto in termini di performance e a sfruttare al massimo tutte le opportunità offerte dalla grafica RTX nell’ambito del ray tracing in tempo reale, dell’ intelligenza artificiale e dello shading programmabile, potrà orientarsi sul velocissimo GT75 Titan, equipaggiato con display 17,3” UHD 4K IPS-level G-Sync, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 o 2070, CPU Intel® Core™ i7 e 32 GB di DDR IV.

I nuovi gaming laptop MSI con GPU RTX saranno in vendita o preordinabili in Italia già da Martedì 29 Gennaio con prezzi a partire da 2.799 euro per il GS75 Stealth, 2.499 euro per il GE75 Raider, 1.899 euro per il GL63 e 3.499 euro per il GT75 Titan.