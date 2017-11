MSI lancia la Black Week con tanti sconti sui migliori notebook da gaming

presenta una nuova campagna che prevede interessanti sconti su numerosi modelli di laptop. Durante la, che andrà, presso i partner aderenti all'iniziativa, sarà possibile acquistare diversi modelli di notebook gaming con prezzi scontati fino a 300 euro e corredati da imperdibili gadget.

MSI Black Week

GT75VR 7RE(Titan)-052IT € 2.499 (anziché €2.799) con bundle

GS63VR 7RG(Stealth Pro)-042IT € 2.299 (anziché €2.599)con bundle + valigetta

GS73VR 7RF(Stealth Pro)-231IT € 1.799 (anziché €2.049) con bundle

GE62 7RE(Camo Squad)-655IT € 1.299 (anziché €1.499) con bundle estensione garanzia 12 mesi

GP72 7RD(Leopard)-069IT € 999 (anziché €1.149 )+ nuovo zainetto

GL72 7RD-070IT € 899 (anziché €999 ) + nuovo zainetto

GP62 7RD(Leopard)-212IT € 849 (anziché €949) + nuovo zainetto

Tra i notebook inclusi nella compagna promozionale si distinguono diversi modelli in grado d soddisfare un ampio ventaglio di esigenze: da chi desidera un laptop per il gaming velocissimo e pronto per la VR a chi ricerca una soluzione performante ma allo stesso tempo leggera e stilosa, fino a chi preferisce orientarsi su prodotti mainstream con cui giocare alle grande con un budget inferiore ai 1000 euro.