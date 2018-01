MSI lancia la nuova scheda Mini-ITX B350I Ryzen Pro AC

presenta, una nuova scheda madre pronta ad accogliere i processori cone i più recenti. Con questa soluzione, realizzare un PC piccolo e compatto basato su piattaforma AM4, che sia per un utilizzo professionale, multimediale o per il gaming, diventa ancora più interessante.

Un design a 9 fasi PWM (6+2+1), mai visto finora su una motherboard AM4 Mini-ITX, l'utilizzo di componenti Military Class e DDR4 Boost assicurano performance al top e al contempo massima stabilità del sistema in qualsiasi condizione. Questa nuova proposta dispone poi di DisplayPort, un'uscita HDMI e 2 connettori per strip RGB. La nuova B350I PRO AC è, inoltre, equipaggiata con Mystic Light, consentendo di cambiare a proprio piacimento i colori LED per gli effetti di luce.

Infine, la tecnologia Intel Wireless AC integrata garantisce estrema stabilità e ottimizza la velocità nel trasferimento dei dati, mentre a livello storage sono disponibili sia Turbo M.2 sia Lightning USB 3.1 Gen2. Un'attenta disposizione dei componenti e l'efficace schermatura Steel Armor fanno in modo che i segnali siano sempre ottimali e protetti da possibili interferenze per assicurare le migliori prestazioni con le schede grafiche. La nuova scheda madre MS B350I PRO AC è, quindi, perfetta per creare un PC Small Form Factor, in grado di offrire performance ai massimi livelli.