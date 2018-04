MSI presenta AM4 X470 Gaming, la sua linea di schede madri per i nuovi processori AMD

MSI introduce in contemporanea al lancio dei processori AMD di seconda generazione, le nuove schede madri della serie AMD X470 Gaming. Di seguito, tutti i dettagli diffusi dal produttore asiatico.

Articolata e completa, la nuova line-up è stata progettata in modo da soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore e comprende la X470 Gaming M7 AC, la proposta top di gamma dedicata ai modder e ai gamer più entusiasti, poi la stilosa X470 Gaming Pro Carbon AC, particolarmente ricca di funzionalità, e due modelli mainstream, la X470 Gaming Plus e la X470 Gaming Pro.

Al fine di supportare le nuove CPU e gestire al meglio le temperature che conseguono alle prestazioni più elevate, le schede madri MSI X470 mettono a disposizione fino a 15 fasi di alimentazione di livello premium, in modo da garantire la massima stabilità anche con performance estreme. Le nuove schede madri sono poi dotate di Store MI, la nuova tecnologia AMD che consente di creare un SSD virtuale e miscela le diverse capacità di storage, trattando la memoria flash come storage primario e ottimizzando l'accesso ai dati con continui monitoraggi.

Grazie alla tecnologia A-XMP, è poi possibile impostare i settaggi ottimali con un solo click, a tutto vantaggio delle migliori performance e della massima stabilità. Le nuove schede madri AMD X470 Gaming saranno in vendita in Italia a partire dagli ultimi giorni di Aprile con prezzi suggeriti al pubblico che vanno dai 153 Euro ai 299 Euro IVA inclusa, in base la modello.