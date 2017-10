MSI presenta il desktop gaming Infinite X a Lucca Comics & Games 2017

presenta il nuovo nato nella famiglia di PC per giocare, che si distingue per essere il primo desktop gaming a integrare le CPU Intel Core serie K di 8a generazione.

Infine X, questo il nome della nuova proposta di casa MSI, sarà in mostra a Lucca Comics & Games e sarà possibile acquistarlo in anteprima presso lo stand di AK Informatica (Padiglione Everyeye.it - Piazza San Donato) in sei diverse configurazioni, tra cui una con la nuovissima GPU NVIDIA GeForce GTX 1070Ti.

Infinite X è stato realizzato pensando innanzitutto ai gamer che non vorrebbero mai smettere di giocare e desiderano un PC altamente performante e flessibile al contempo per poter avere sempre il massimo. Insieme alla nuova generazione di processori Intel, Infine X garantisce ai videogiocatori tutte le prestazioni di cui hanno bisogno, potendo spingersi oltre i limiti, grazie anche alla possibilità di gestire l'overcloking con la massima semplicità e senza dover ricorrere a complicati software. Per assicurare sempre un raffreddamento ideale e, quindi, i più elevati livelli di silenziosità e stabilità è stato poi adottato Silent Storm Cooling 3, un esclusivo sistema di raffreddamento a liquido con tre camere termiche separate per raffreddare singolarmente i componenti che potenzialmente possono generare più calore.

Inoltre, con l'obiettivo di rendere Infine X un compagno perfetto con cui giocare per lungo tempo, è stato reso particolarmente semplice l'upgrade del sistema con un facile accesso ai componenti, mentre per poter personalizzare il proprio PC sono a disposizione il sistema Mytsic Light e un pannello laterale in vetro temprato. I prezzi al pubblico partono da 1.159 euro IVA inclusa per la configurazione entry level e arrivano fino a 2.359 euro IVA inclusa per la configurazione top.