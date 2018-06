MSI presenta i Desktop Gaming scelti per la Porsche Carrera Cup Italia

Con un comunicato stampa, MSI ha presentato i PC Desktop Gaming della linea AK Edition che saranno protagonisti della Porsche Carrera Cup Italia eSport Powered by Ak Informatica, competizione di sim-racing giunto alle sue fasi on-site.

Attraverso la sinergia tra Porsche Italia e Ak Informatica e i suoi partner nel 2018 nasce la Porsche Carrera Cup Italia, il primo evento di simulazione di guida con tappe di qualifica on line e tappe finali in autodromo, quindi in parallelo con il campionato reale.

A seguito delle qualificazioni online tenutesi nelle scorse settimane, Sabato 2 Giugno si terrà, infatti, presso l'autodromo di Monza, in diretta dall'Hospitality Porsche, la sfida tra i sei finalisti della prima tappa, che potranno contare sulle elevate performance dei desktop Gaming MSI.

Il campionato di sim-racing sarà incentrato sul popolare titolo Assetto Corsa di Kunos Simulazioni, comprensivo del contenuto scaricabile (DLC) Porsche Pack III, che potrà essere giocato al meglio grazie alla potenza dei PC di casa MSI. Il cuore delle postazioni di gioco sarà il Desktop MSI Aegis 3.

Così come tutti i Desktop Gaming MSI presenta un design termico proprietario per raffreddare i componenti chiave e assicurare la massima stabilità del sistema anche nelle più lunghe e concitate sessioni di gioco. Leggero e con una impugnatura dedicata per la facilità di trasporto si può portare ovunque e con il suo design aggressivo e gli effetti di luce Mystic Light si adatta perfettamente ad ogni ambiente.

Inoltre per un’esperienza sonora senza precedenti, la scheda madre integra l’amplificatore audio chiamato Audio Boost il software Nahimic 3, per un esperienza di gioco completamente immersiva come un vero pilota!

Ecco il motivo della scelta dei Desktop Gaming MSI per la Porsche Carrera Cup Italia: "Tutte le features del prodotto e la sua potenza supporteranno perfettamente il motore grafico Unreal, per una grafica mozzafiato ed un esperienza di gioco unica, che verrà usato dagli sviluppatori di Assetto Corsa."

Le gare della Porsche Carrera Cup Italia eSport, seguiranno quelle del campionato reale a:

Misano con fase online dal 1 al 8 giugno e onsite il 16 giugno

con fase online dal 1 al 8 giugno e onsite il 16 giugno Mugello con fase online dal 29 giugno al 6 luglio e onsite il 14 luglio

con fase online dal 29 giugno al 6 luglio e onsite il 14 luglio Vallelunga con fase online dal 24 al 31 agosto e onsite l 8 settembre

fino a Vallelunga, dove chi avrà collezionato più punti nelle diverse tappe on-site sarà nominato vincitore del primo Campionato al mondo di simulazione di guida parallelo a quello reale e quindi poter partecipare come pilota reale all’ultima gara di campionato a Imola a bordo di una vera Porsche 911 GT3 Cup.