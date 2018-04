MSI presenta i Gaming Laptop della serie GT con processori Intel Core i9

MSI svela l'ultima generazione della serie GT, la punta di diamante della sua completa gamma di gaming laptop. Con l'introduzione dell'ottava generazione dei processori Intel, la serie GT compie un ulteriore balzo in avanti sul fronte delle prestazioni, che arrivano ai massimi livelli con i processori Core i9 overcloccati.

Grazie alle performance delle soluzioni NVIDIA SLI e alle tastiere meccaniche che li equipaggiano, i laptop della nuova serie GT consentono di spingere le prestazioni oltre ogni limite per offrire ai gamer professionisti esperienze di gioco di livello desktop senza compromessi.

GT75 Titan è il primo gaming laptop a poter montare i processori Intel Core i9 e beneficiare delle sue incredibili prestazioni hexa-core senza limitazioni. Grazie all'esclusivo sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost Titan, infatti, le performance fanno registrare un balzo in avanti fino al 70% rispetto al precedente Core i7. I core aggiuntivi, inoltre, sono particolarmente preziosi per i giocatori che effettuano lo streaming dei loro gameplay e in tutte le situazioni di multitasking avanzato. Grazie anche a una coppia di GeForce GTX 1070 in SLI, il GT75 Titan riesce a infrangere tutti i record in fatto di prestazioni.

La Rapid Mechanical RGB keyboard, vero e proprio fiore all'occhiello di questa fuoriserie del gaming fin dal giorno del suo lancio, offre un feedback sempre ottimale con tempi di risposta estremamente rapidi per garantire sempre la massima reattività. Oltre alla Ethernet Killer a 10 Gbps, il GT75 TItan mette a disposizione la connettività wireless di ultima generazione Killer Wireless-AC 1550, assicura una velocità fino al doppio rispetto al Wi-Fi 802.11ac, garantendo ai gamer esperienze di gioco senza lag e particolarmente fluide.

Progettato con l'obiettivo di offrire esperienze di livello elevatissimo su una piattaforma mobile, GT83 Titan è stato il primo laptop a integrare una tastiera a switch Cherry MX Speed Silver. Il suo innovativo design gli ha permesso di conquistare numerosi riconoscimenti, tra cui spicca l'award Computex Best Choice Golden. Con i nuovi processori Intel di 8a generazione e sei core sotto il cofano, GT83 Titan aumenta le sue prestazioni fino al 40%, mentre la grafica GeForce GTX 1080 SLI e un eccezionale sistema di raffreddamento fanno di questa proposta la miglior soluzione di desktop replacement mai realizzata.

Realizzato sulla base della serie GT62, il nuovo GT63 Titan ne rappresenta l'evoluzione sia sul fronte estetico, sia su quello prestazionale. Con i processori Intel di ottava generazione e la grafica GeForce GTX 1080, GT63 Titan si candida come il più potente gaming laptop da 15" al mondo.

Cavalcando l'attuale trend RGB, questo nuovo laptop mette ora a disposizione una tastiera SteelSeries con illuminazione Per-Key RGB, che consente ai giocatori di personalizzare l'illuminazione di ogni singolo tasto a proprio piacimento, una caratteristica che permette di rendere ogni GT63 Titan unico e differente da ogni altro.

Esperienze di gioco ottimizzate - Dragon Center 2.0 e Gaming Mode

Tutte le proposte della serie GT sono ora dotata di tastiere con retroilluminazione per-key RGB e offrono il nuovo Dragon Center 2.0, che mette a disposizione l'esclusivo "gaming mode". Dotato di un'interfaccia utente particolarmente elegante e intuitiva, Dragon Center 2.0 continua a offrire le apprezzate possibilità di configurazioni avanzate dedicate agli utenti più esperti, cui si aggiunge tutta la praticità del "gaming mode" che, per un'ampia lista di titoli, mette a disposizione impostazioni di sistema ottimizzate e specifiche modalità d'illuminazione della tastiera, che vengono caricate automaticamente all'avvio dei giochi, evitando all'utente ripetitive e noiose incombenze.

Grazie alla promozione sui pre-ordini, che è stata estesa fino al 20 Aprile, a chi prenoterà uno di questi nuovi laptop saranno offerti in omaggio un anno di estensione gratuita della garanzia e 30 euro di credito Steam (solo presso i rivenditori MSI ufficiali aderenti all'iniziativa).