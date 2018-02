MSI presenta la nuova serie di notebook gaming GV62

annuncia, una nuova serie di gaming notebook che, grazie a un sapiente bilanciamento hardware, saprà sicuramente incontrare i favori di una folta schiera di gamer e power user.

Caratterizzati da un design pulito e lineare, impreziosito da un elegante colore grigio e un peso di soli 2,2 Kg, questi nuovi gaming notebook MSI sono basati su sistema operativo Windows 10 Home, motorizzati con performanti processori Intel e mettono a disposizione tutta la potenza grafica delle GPU NVIDIA GeForce GTX 1050Ti d'ultima generazione. La massima qualità delle immagini è garantita dall'adozione di pannelli da 15.6" Full HD (1920x1080), in grado di riprodurre il 94% dello spazio colore NTSC e offrire una perfetta visuale in ogni situazione, anche dalle posizioni più angolate.

Per chi non si accontenta c'è poi la tecnologia Matrix Display, che permette di dar vita a sorprendenti soluzioni multi-display per giocare su 3 monitor, utilizzandoli come fossero un unico grande schermo. La veloce e precisa tastiera SteelSeries con retroilluminazione in rosso garantisce un'eccellente visibilità anche di notte e crea l'atmosfera ideale per affrontare le battaglie più dure, che la sofisticata tecnologia audio Nahimic 2 contribuirà a rendere ancora più coinvolgenti e indimenticabili.

Senza un adeguato sistema di raffreddamento, tutta la potenza messa a disposizione dalla CPU e dalla GPU rappresenterebbe sicuramente un problema, che MSI ha brillantemente risolto grazie anche a Cooler Boost 4, un'esclusiva tecnologia in grado di mantenere la temperatura di tutti i componenti del laptop sempre a livelli ottimali, anche durante le sessioni di gioco più lunghe e impegnative.

Ampie possibilità di controllo sono poi messe a disposizione da Dragon Center, una potente App che consente di gestire in toto il notebook e monitorarne i parametri vitali in tempo reale con la massima semplicità.

Per soddisfare ogni tipo di esigenza e budget, sono disponibili due diverse configurazioni, una con processore Intel Core i5-7300HQ a 2,5 GHz, HDD da 1.000 GB e 8 GB di RAM e l'altra con processore Intel Core i7-7700HQ a 2,8 GHz, HDD da 1.000 GB, unità SSD da 128 GB e 16 GB di RAM, attualmente in vendita con prezzi al pubblico rispettivamente di 1.029,00 e 1.399,00 Euro da Mediaworld, sia nei punti vendita sia online.