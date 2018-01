MSI presenta i nuovi mouse gaming Clutch GM70 e Clutch GM60

, uno dei più importanti produttori di hardware per il gaming al mondo, annuncia l'imminente disponibilità in Italia dei nuovi, due performanti mouse che faranno la gioia dei gamer più esigenti e degli appassionati.

Ideali complementi anche per i desktop e i laptop da gioco firmati MSI, questi nuovi mouse sono in grado di offrire eccellenti doti sul fronte dell'ergonomia, grazie alla dotazione di due diverse coppie di scocche laterali ad aggancio magnetico, che permettono di scegliere l'assetto che meglio si adatta alla propria mano o alla specifica situazione di utilizzo. Alle straordinarie doti ergonomiche dei nuovi Clutch GM70 e GM60 si associa poi l'estrema precisione garantita dall'adozione dei sensori ottici Avago PMW3360 e PMW3330, la cui sensibilità può essere regolata tramite un apposito DPI-switch o via software, consentendo di impostare con estrema rapidità i parametri più adatti alla situazione di gioco in cui ci si trova.

Oltre a non passare inosservati per il loro design, i nuovi mouse si faranno sicuramente notare per gli straordinari effetti luminosi a milioni di colori che sono in grado di regalare e che, grazie all'esclusiva tecnologia MSI RGB Mystic Light, potranno essere sincronizzati con altri componenti e periferiche RGB per realizzare coreografie mozzafiato e di sicuro impatto. Per quanto riguarda la connettività, il nuovo Clutch GM60 è dotato di un lungo e robusto cavo USB, mentre Clutch GM70 è l'ideale per chi ricerca la flessibilità di un mouse che consenta un utilizzo sia wireless, sia in modalità cablata. Nel caso in cui si scelga quest'ultima, la presenza di un blocco di sicurezza assicura che non si verifichino disconnessioni accidentali, che sarebbero davvero problematiche qualora avvenissero nel bel mezzo di una sfida.

Per adattarsi al meglio a qualsiasi scenario di gioco, entrambi i mouse offrono poi 8 pulsanti programmabili, che possono essere configurati con la massima semplicità tramite MSI Gaming Center, e una precisa scroll wheel firmata ALPS, ideale per scorrere velocemente il proprio inventario di armi. Per quanto riguarda i pulsanti principali, che sono tradizionalmente sottoposti ai maggiori stress, MSI ha optato per i gaming switch OMRON, componenti garantiti per oltre 50 milioni di click, quindi, praticamente all'infinito. I nuovi gaming mouse MSI Clutch GM70 e Clutch GM60 saranno disponibili in Italia dalla fine di Gennaio con prezzi al pubblico rispettivamente di 149,00 Euro e 99,00 Euro.