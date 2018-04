MSI presenta il nuovo e sottilissimo laptop gaming GS65 Stealth Thin

Il nuovo MSI GS65 Stealth Thin è il primo laptop da gioco al mondo a essere equipaggiato con un display a 144Hz con cornice di soli 4,9 mm, che gli consente di raggiungere un sorprendente rapporto screen-to-body pari all'82%.

In grado di offrire prestazioni senza compromessi, mantenendo al minimo gli ingombri, il nuovo MSI GS65 Stealth Thin è una soluzione che rivoluziona il mondo dei gaming laptop, in virtù anche del design elegante ed esclusivo che non lo farà sicuramente passare inosservato.



Grazie alla cornice di soli 4,9 mm del suo display da 15,6" a 144Hz e 7ms, questa nuova proposta firmata MSI è in grado di garantire una qualità di visualizzazione senza eguali, assicurando immagini sempre nitide e definite e indimenticabili esperienze di gioco in ogni situazione. Infrangendo i classici stereotipi dei "laptop da gioco", MSI ha deciso di adottare per questa proposta un look particolarmente elegante, caratterizzato da finiture e dettagli dorati. Con un peso di soli 1,8 kg, uno spessore di appena 17,7 mm e un'autonomia di ben 8 ore, il nuovo GS65 Stealth Thin rappresenta sicuramente la scelta ideale per tutti i gamer che desiderano poter giocare al meglio godendo al contempo della massima libertà di movimento.



La presenza della tastiera SteelSeries con illuminazione Per-Key RGB, inoltre, consente le più ampie possibilità di personalizzazione a 16,8 milioni di colori, nonché la ricezione in tempo reale di preziose informazioni e notifiche di gioco, che possono fare la differenza durante gli scontri più duri.



Oltre alla tastiera con retroilluminazione RGB, il GS65 Stealth Thin offre anche tutti i vantaggi del nuovo Dragon Center 2.0, che mette a disposizione l'esclusivo "gaming mode". Dotato di un'interfaccia utente particolarmente elegante e intuitiva, Dragon Center 2.0 continua a offrire le apprezzate configurazioni avanzate dedicate agli utenti più esperti, cui si aggiunge tutta la praticità del "gaming mode" che, per un'ampia lista di titoli, mette a disposizione impostazioni di sistema ottimizzate e specifiche modalità d'illuminazioni della tastiera, che vengono caricate automaticamente all'avvio dei giochi.



Con l'adozione dell'efficiente sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost Trinity, i GS65 Stealth Thin riescono a ottenere il meglio dai processori Intel Core i7 di ottava generazione, che arrivano a offrire prestazioni superiori del 40% rispetto alla generazione precedente e che, insieme alle GPU serie GeForce GTX 10, garantiscono ai giocatori più esigenti, esaltanti esperienze di gioco.



A chi prenoterà uno di questi nuovi laptop entro il 16 Aprile saranno, inoltre, offerti in omaggio un anno di estensione gratuita della garanzia e 30 euro di credito Steam (solo presso i rivenditori MSI ufficiali aderenti all'iniziativa). Trovate maggior info sulla promozione a questo indirizzo. GS65 Stealth Thin sarà in vendita in Italia al prezzo di 2.499 euro IVA inclusa.

Caratteristiche tecniche:

Processore : Intel Core(TM) i7 8a Gen.

: Intel Core(TM) i7 8a Gen. Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTX 1070, 8GB GDDR5

: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8GB GDDR5 Display : Gaming Display 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, 7ms IPS-level

: Gaming Display 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, 7ms IPS-level Tastiera : SteelSeries Per-Key RGB

: SteelSeries Per-Key RGB Storage : 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3)

: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) Audio : Sound by Dynaudio (2x 2W speaker)/High-Res Audio Ready/Virtual Surround Sound Powered by Nahimic 3

: Sound by Dynaudio (2x 2W speaker)/High-Res Audio Ready/Virtual Surround Sound Powered by Nahimic 3 Network : Killer Gb LAN + 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5

: Killer Gb LAN + 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 Dimensioni: 357.7x247.7x17.7mm / 1.8Kg

Ulteriori informazioni a questo indirizzo.