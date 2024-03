MSI RadiX AX6600: il potente router da gaming ad un prezzo PAZZESCO su Amazon

Fra le numerose offerte primaverili di Amazon ne troviamo anche una che riguarda un ottimo router da gaming firmato MSI, il RadiX AX6600, perfetto per chi vuole massimizzare le prestazioni della propria connessione internet con console, PC e altri dispositivi adatti a videogiocare.

MSI RadiX AX6600 WiFi 6 Tri-Band Gaming Router in offerta su Amazon a soli 128,86 euro

Il dispositivo è in vendita al prezzo di 128,86 euro, ossia un prezzo scontato del 52% rispetto ai 267,39 euro richiesti per l'acquisto.

Per chi non conoscesse questo modello di router, stiamo parlando di un dispositivo che supporta il Wi-Fi 6 con velocità di trasferimento tri-band potenziata fino a 6600 Mbps. Tra le caratteristiche principali del router troviamo anche un processore quad-core, una soluzione di raffreddamento da base di heatpipes e dissipatori di calore rivestiti in grafene che garantisce un buon controllo delle temperature interne, una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps e 4 porte LAN da 1 Gbps. Oltre ai più recenti metodi di sicurezza, questo router da gaming MSI dispone anche di un ampio ventaglio di impostazioni che consente di personalizzare al massimo l'esperienza, ad esempio dando la priorità ai dispositivi che necessitano di più banda per lo streaming o per il gaming.

Come sempre, è bene precisare che quella segnalata è un'iniziativa legata alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e, di conseguenza, resterà attiva solo per un periodo di tempo limitato. Se quindi siete interessati all'acquisto del router da gaming MSI, vi suggeriamo di approfittarne prima che l'offerta scada.

