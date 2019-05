MSI è stato riconosciuto come il brand notebook gaming più affidabile in Europa

Secondo un sondaggio condotto su oltre 40.000 persone in tutta Europa i notebook MSI sono quelli ritenuti più affidabili. Questo riconoscimento arriva insieme a quello di Digitimes, che sancisce MSI come numero 1 per vendite di gaming laptop in tutto il mondo.

In base all’indagine condotta da UFC-Que Choisir, un’organizzazione di consumatori francese che ha intervistato quasi 43.000 persone in tutta Europa, il brand di laptop che ha conquistato la medaglia d’oro come il più affidabile è stato proprio MSI, che si è, quindi, posizionato davanti a tutti gli altri marchi di notebook presenti sul mercato europeo.



Ma questo importante risultato non è arrivato da solo. Infatti, secondo il report di Digitimes, il media taiwanese di riferimento del mercato tech, MSI sale sul gradino più alto del podio per numero di gaming laptop venduti a livello mondiale nel 2018, con un totale di 1,2 milioni di gaming notebook consegnati, imponendosi dunque come leader del mercato.



Un'ottimo risultato per l'azienda e, considerando la ricca offerta di nuovi modelli di gaming laptop basati su processori Intel di nuova generazione e sulle ultime soluzioni grafiche di NVIDIA, ci si aspetta che il numero di unità vedute globalmente possa essere ulteriormente incrementato nell’anno in corso.