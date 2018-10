MSI sarà presente a MGW come partner di Bethesda e 101HW

MSI annuncia che le proprie soluzioni gaming saranno presenti alla Milan Games Week 2018 anche presso lo stand di 101HW ed Event Horizon School (pad. 8 stand L01).

Saranno, infatti, ben 10 le postazioni dell'area e-sport firmate MSI e saranno composte dai performanti PC Aegis 3, dai display curvi per il gaming della serie Optix MAG24C e da un set di periferiche, che includerà le cuffie DS501, la tastiera Vigor GK40 e il mouse Clutch GM40.

Nell'area Bethesda, sempre all'interno dello stesso stand, dove verrà organizzato anche il raduno ufficiale di Quake con un torneo dedicato, ci saranno 6 PC dotati di schede grafiche MSI di ultimissima generazione NVIDIA GeForce serie RTX 20, tra cui spiccherà la velocissima MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio. I PC saranno corredati dai monitor curvi MSI Optix MPG27CQ da 27 pollici, in grado di garantire un'esperienza di gioco davvero realistica e immersiva anche su altri titoli, come Wolfenstein e Prey. Per tutti i visitatori dello stand saranno, inoltre, disponibili diversi gadget esclusivi di Bethesda.