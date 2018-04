MSI e Slitherine uniscono le forze per i fan dei giochi di strategia

MSI, brand leader a livello mondiale nel mercato dell’hardware gaming, e Slitherine LTD, publisher specializzato in giochi di strategia, uniscono le forze.

Nelle sue prossime War Room, gli eventi dedicati a influencer e media internazionali, Slitherine utilizzerà portatili e hardware gaming prodotti da MSI per mostrare i suoi videogame in anteprima. Partendo da una solida base di appassionati wargamer, Slitherine sta conquistando nuovi giocatori con videogame di ampio respiro e con brand riconoscibili immediatamente, come il recente Battlestar Galactica Deadlock, in cui si controllano le flotte e gli stormi di caccia spaziali della celebre serie TV sci-fi, e WH40K Sanctus Reach, ambientato nell’universo di Warhammer 40K di Games Workshop. Il più recente strategy game di Slitherine è Empires Apart, RTS competitivo focalizzato su veloci skirmish e battaglie multiplayer, che sta rapida- mente conquistando i giocatori appassionati di eSports e di strategici.

"Vogliamo mostrare i nostri videogame presenti e futuri sempre alle migliori condizioni possibili e su har- dware senza compromessi. I notebook gaming di MSI sono in grado di soddisfare non solo i gamer più esigenti, ma anche le necessità di chi trasmette le proprie partite live su Twitch e registra video per You- tube. Siamo quindi particolarmente felici della partnership con MSI, da sempre in prima linea per aiutare i gamer più raffinati nelle loro sfide online e in single player" Marco Minoli, Marketing Director di Slitherine.

"I nostri gaming laptop sono pronti per affrontare qualsiasi sfida e siamo davvero lieti che, grazie a questa partnership, potranno essere messi alla prova nelle prossime War Room e conquistare, insieme ai titoli di Slitherine, un numero sempre maggiore di appassionati di giochi di stretegia", ha commentato Steven Yang, Sales and Marketing Manager, Notebook BU, MSI.

Il primo appuntamento sarà già per la settimana prossima: tra il 18 e il 20 aprile, nell’affascinante scenario medioevale del Castello di Pavone (Ivrea), Slitherine mostrerà in anteprima WH40K Gladius: Relics of War – il primo 4X ambientato nell’universo di Games Workshop, e Close Combat: The Bloody First, il nuovo capitolo della storica serie di RTS ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo queste anteprime 12 influencer, giornalisti e YouTuber provenienti da Regno Unito, Olanda, Spagna, Norvegia, Germania e Italia si sfideranno in un torneo a Empires Apart.